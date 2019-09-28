РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Ростов» — «Динамо»: Зайнутдинов забил первый мяч в РПЛ

28 сентября 2019, 18:15
Теги:

Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил в ворота «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России. Это его первый матч как в премьер-лиге, так и в составе «Ростова». Счет стал 3:0 в пользу ростовчан.

Футболист отличился на 83-й минуте, выйдя на замену двумя минутами раньше.

Ростов — Динамо

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир