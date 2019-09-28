Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил в ворота «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России. Это его первый матч как в премьер-лиге, так и в составе «Ростова». Счет стал 3:0 в пользу ростовчан.

Футболист отличился на 83-й минуте, выйдя на замену двумя минутами раньше.