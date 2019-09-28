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«Ростов» — «Динамо»: все голы матча

28 сентября 2019, 17:11
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«Ростов» обыграл «Динамо» в матче 11-го тура премьер-лиги (3:0). Дончане забили два гола в первом тайме: на 25-й минуте отличился хавбек Ивелин Попов, а на 37-й — нападающий Элдор Шомуродов. Во втором тайме забитым мячом отметился нападающий ростовчан Бактиер Зайнутдинов.

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проголосовало: 9532
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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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