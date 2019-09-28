«Ростов» обыграл «Динамо» в матче 11-го тура премьер-лиги (3:0). Дончане забили два гола в первом тайме: на 25-й минуте отличился хавбек Ивелин Попов, а на 37-й — нападающий Элдор Шомуродов. Во втором тайме забитым мячом отметился нападающий ростовчан Бактиер Зайнутдинов.

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