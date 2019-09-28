«Ростов» — «Динамо»: все голы матча
«Ростов» обыграл «Динамо» в матче 11-го тура премьер-лиги (3:0). Дончане забили два гола в первом тайме: на 25-й минуте отличился хавбек Ивелин Попов, а на 37-й — нападающий Элдор Шомуродов. Во втором тайме забитым мячом отметился нападающий ростовчан Бактиер Зайнутдинов.
? Первый гол Ивелина Попова в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
? #РостовДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/CWq0wBxlIf
?? Элдор Шомуродов забивает свой 9-й гол в текущем розыгрыше чемпионата!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
? #РостовДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/fhD69tE71a
? Бактиёр Зайнутдинов первым касанием направил мяч в сетку ворот «Динамо».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
? #РостовДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/B7bLeYvwpp
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр