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«Ростов» — «Динамо»: Шомуродов удвоил преимущество хозяев

28 сентября 2019, 17:09
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Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов отметился голом в матче 11-го тура чемпионата России против «Динамо». Он забил на 37-й минуте. Счет матча — 2:0 в пользу «Ростова».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Ростов — Динамо

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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