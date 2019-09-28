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«Ростов» — «Динамо»: Попов открыл счет в матче

28 сентября 2019, 16:58
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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов забил мяч в ворота «Динамо» на 25-й минуте матча 11-го тура чемпионата России. Счет матча — 1:0 в пользу хозяев.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Ростов — Динамо

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Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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