Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо». У хозяев в основе выйдут защитник Алексей Козлов и полузащитник Алексей Ионов, в свое время игравшие за бело-голубых. У москвичей в основу вернулся нападающий Кирилл Панченко.

«Ростов»: Бабурин — Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов — Норманн, Попов — Ионов, Еременко, Байрамян — Шомуродов.

«Динамо»: Лещук — Морозов, Шунич, Евгеньев, Плиев — Каборе, Юсупов — Шиманьски, Панченко, Жоаозиньо — Игбун.

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