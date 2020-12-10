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«Ростов Арену» предложили назвать в честь Виктора Понедельника

10 декабря 2020, 21:01
Виктор Понедельник. Фото Владимир Потеряхин
Виктор Понедельник. Фото Владимир Потеряхин
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Федерация футбола Ростовской области предлагает переименовать стадион «Ростов Арена» в честь легендарного ростовского форварда Виктора Понедельника. Чемпион Европы-1960 в бытность футболистом выступал за ростовские СКА и «Ростсельмаш» (сейчас — «Ростов»). По словам первого заместителя председателя федерации Сергея Порядина, организация уже обратилась с данным запросом к губернатору области Василию Голубеву.

— Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов-Арена» имени Виктора Понедельника, — цитирует ТАСС Порядина. — Это наша инициатива, ее поддержали члены федерации, теперь ждем реакцию властей.

Понедельник скончался 5 декабря в возрасте 83 лет. Он был последним живым чемпионом Европы-1960.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10225223

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