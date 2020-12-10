«Ростов Арену» предложили назвать в честь Виктора Понедельника
Федерация футбола Ростовской области предлагает переименовать стадион «Ростов Арена» в честь легендарного ростовского форварда Виктора Понедельника. Чемпион Европы-1960 в бытность футболистом выступал за ростовские СКА и «Ростсельмаш» (сейчас — «Ростов»). По словам первого заместителя председателя федерации Сергея Порядина, организация уже обратилась с данным запросом к губернатору области Василию Голубеву.
— Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов-Арена» имени Виктора Понедельника, — цитирует ТАСС Порядина. — Это наша инициатива, ее поддержали члены федерации, теперь ждем реакцию властей.
Понедельник скончался 5 декабря в возрасте 83 лет. Он был последним живым чемпионом Европы-1960.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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