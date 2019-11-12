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«Ростов Арена» передана в собственность региона

12 ноября 2019, 15:56
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче из федеральной собственности в собственность Ростовской области стадиона «Ростов Арена». Стадион был построен к ЧМ-2018. На нем выступает ФК «Ростов».

— Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Ростове-на-Дону, ул. Левобережная, по перечню согласно приложению, — цитирует текст распоряжения ТАСС.

Согласно документу, Росимуществу совместно с Минспортом России и правительством Ростовской области предстоит обеспечить передачу имущества до 1 января 2020 года.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7105285

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