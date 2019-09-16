Норманн сделал сальто после удара по ногам, Швец получил красную карточку
16 сентября 2019, 21:52
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец был удален на 62-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Ростова».
Главный арбитр встречи Николай Волошин показал прямую красную карточку 26-летнему Швецу за подкат шипами вперед в ноги полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
После фола хавбека «Ахмата» 23-летний норвежец сделал сальто в воздухе и приземлился на спину.
#РостовАхмат Фол Швеца на Норманне — удаление pic.twitter.com/AKscyc4Pfh— СЭ Футбол (@se_football) September 16, 2019
Чемпионат России: новости и статьи, обзоры матчей, календарь игр, турнирная таблица
Опрос
проголосовало: 18986Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...