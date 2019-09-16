Норманн сделал сальто после удара по ногам, Швец получил красную карточку

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец был удален на 62-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Ростова».

Главный арбитр встречи Николай Волошин показал прямую красную карточку 26-летнему Швецу за подкат шипами вперед в ноги полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

После фола хавбека «Ахмата» 23-летний норвежец сделал сальто в воздухе и приземлился на спину.

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