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Норманн сделал сальто после удара по ногам, Швец получил красную карточку

16 сентября 2019, 21:52
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец был удален на 62-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Ростова».

Главный арбитр встречи Николай Волошин показал прямую красную карточку 26-летнему Швецу за подкат шипами вперед в ноги полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

После фола хавбека «Ахмата» 23-летний норвежец сделал сальто в воздухе и приземлился на спину.

Ростов — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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