Норманн забил сумасшедший гол в матче «Ростов» — «Ахмат». И это — после удара по ногам
16 сентября 2019, 21:55
В матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» принимает «Ахмат». Хозяева вышли вперед посде дальнего удара полузащитника Матиаса Норманна.
Норвежский полузащитник пробил, не доходя до штрафной грознецев. Мяч влетел в сетку от перекладины ворот.
Незадолго до этого Норманн сделал сальто после удара по ногам, а Антон Швец получил красную карточку.
? Невероятный гол забивает Матиас Норманн!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 16, 2019
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