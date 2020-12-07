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Российский клуб предлагал Фигу зарплату в восемь миллионов евро в год

7 декабря 2020, 09:17
Луиш Фигу. Фото Reuters
Луиш Фигу. Фото Reuters
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Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус рассказал, как звал в Россию бывшего полузащитника «Реала» Луиша Фигу.

«Трансфер Фигу? Это не шутка. Я вел эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему такое предложение... 8 млн евро в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 млн в «Интер». Сказать нам «нет» он лично прилетел в Москву», — сказал Белоус в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

ФК «Москва» прекратил свое существование в 2010 году.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1282298_Pochemu_Di_Marija_i_Figu_ne_pereshli_v_FK_Moskva_Zovut_li_Belousa_v_Loko_Novyje_Insajdery

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