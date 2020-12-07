Российский клуб предлагал Фигу зарплату в восемь миллионов евро в год

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус рассказал, как звал в Россию бывшего полузащитника «Реала» Луиша Фигу.

«Трансфер Фигу? Это не шутка. Я вел эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему такое предложение... 8 млн евро в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 млн в «Интер». Сказать нам «нет» он лично прилетел в Москву», — сказал Белоус в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

ФК «Москва» прекратил свое существование в 2010 году.