Российские арбитры провели сбор, посвященный ВАР, впервые при Кашшаи

Российские судьи прошли учебно-тренировочный сбор в Сочи, сообщает официальный сайт РФС. Арбитры участвовали в тренировочных занятиях, посвященных использованию системы ВАР. Судейские бригады в полном составе, включая арбитров ВАР и их ассистентов, работали на матчах турнира, организованного местной федерацией футбола.

Кроме того, были отработаны упражнения во время специальных игровых сессий, в ходе которых моделировались различные ситуации с применением ВАР. Все практические и теоретические занятия проходили при участии нового руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи и руководителя проекта ВАР в России Леонида Калошина.

— Это первый учебно-тренировочный сбор, во время которого я смог познакомиться и пообщаться с российскими судьями. В Сочи мы подробно разбирали моменты, в которые должны вмешиваться арбитры ВАР и их ассистенты, — сказал Кашшаи. — Нам нужно довести до автоматизма командную работу и ускорить процесс принятия решений. Российские судьи продолжат подготовку ко второй части чемпионата России на следующем сборе в Анталье.

— В ходе недельного ВАР-сбора в Сочи приняли участие в общей сложности 24 арбитра, входящие в список для работы на матчах топ дивизиона текущего сезона, — сказал Калошин. — Основу составила группа арбитров, у которой процесс ВАР подготовки стартовал в октябре прошлого года, а сейчас началась вторая половина обучения. У каждого был индивидуальный график по выполнению определенного объема работы в соответствии с требованиями IFAB. Следующий ВАР-семинар состоится в рамках традиционного февральского учебно-тренировочного сбора арбитров.