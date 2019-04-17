Российская судья назвала другого арбитра выдуманным персонажем и Инстаграм-звездой

Российский арбитр, который входит в топ-10 лучших женских рефери ФИФА, Анастасия Пустовойтова рассказала на Youtube-канале "Красава" о том, что Екатерина Костюнина не является высококвалифицированной судьей.

– Костюнина – выдуманный персонаж. Она судья, но не такого уровня. Ее сделали, чтобы было медийное лицо. Екатерина была резервным арбитром в прошлом году. Я спросила у нее, сколько правил в футболе? Человек даже не знает об этом.

Ее инстаграм? Попа у нее отфотошопленная. Она вот такая на самом деле (показывает мизинец). Я не соревнуюсь в выставлении поп и не поп. Стране нужна желтуха. Даешь сисечки, – сказала Пустовойтова.

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