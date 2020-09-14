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«Россия для меня — успешная страна». Олич готов тренировать команду РПЛ

16:45
Ивица Олич. Фото Reuters
Ивица Олич. Фото Reuters
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Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич, который сейчас входит в тренерский штаб сборной Хорватии, рассказал, когда планирует попробовать себя в роли главного тренера.

— Вся проблема в моей тренерской лицензии. В Хорватии нужно три с половиной года учиться, чтобы получить необходимую категорию для самостоятельной работы, — приводит слова Олича сайт ЦСКА. — До чемпионата Европы 2021 года я должен закончить обучение, а там посмотрим. Но я доволен и работой в сборной Хорватии. Мы добились хороших результатов с командой. У нас много молодых игроков, как Никола. Я точно останусь в национальной команде до конца Евро, а там будет видно.

— Будете рассматривать предложения из России?

— Когда я 16 лет назад переехал в Россию как игрок, для меня это было успехом. Та команда была одной из лучших в своей истории. Прошло так много лет, а я до сих пор помню тот прекрасный период, мы выиграли много трофеев, в том числе Кубок УЕФА. Спустя много лет я вернулся в Россию со сборной и дошел с ней до финала чемпионата мира. Так что Россия для меня — успешная страна. Поэтому мой ответ на твой вопрос — да!

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/ivica-olic-vse-svoi-goly-spartaku-pomnyu-do-sikh-por-eti-momenty-ostanutsya-so-mnoy-do-kontsa-zhiz/

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