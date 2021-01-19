Роспотребнадзор разрешил пускать зрителей на арены Подмосковья

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что на спортивные арены региона разрешено пускать зрителей в количество до 20 процентов от вместимости арены.

Ранее стало известно, что областной Минспорт запросил у Роспотребнадзора разрешение проводить соревнования в регионе со зрителями.

— Роспотребнадзор ответил на наше заявление, — цитирует Терюшкова bookmaker-ratings.ru. — Прислали, что они не против присутствия зрителей, упираясь на предписания Роспотребнадзора.

Сейчас пишем письма всем клубам, которые подавали нам заявки. Разрешаем пускать зрителей до 20 процентов с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: социальной дистанции, масок, перчаток и дезинфекции.

— Почему все-таки не более 20 процентов?

— Если брать социальную дистанцию со всех сторон, то не аренах получится как раз не более 20 процентов вместимости. Сегодняшний матч «Витязя» пройдет при зрителях.

Напомним, что сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Сибирь» пройдет при 20 процентах зрителей на арене.