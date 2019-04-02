Роша уходит? Что с ЦСКА перед дерби? Лайв с Симоновым и Егоровым

Сегодня с 16.00 до 17.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.
Главные темы эфира:
– Трансфер Роши и то, сколько "Спартак" получит
– Глушаков возвращается на свой уровень?
– Когда Кононов "сделает красиво"?
– Крушение ЦСКА в матче с "Уфой" – что это было?
– Почему "Локо" так часто получает право на пенальти?
– Пауза в "Динамо" – команда вылетит в первую лигу?
– Кто может помешать "Зениту" стать чемпионом?
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