Роша уходит? Что с ЦСКА перед дерби? Лайв с Симоновым и Егоровым

Сегодня с 16.00 до 17.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы эфира:

– Трансфер Роши и то, сколько "Спартак" получит

– Глушаков возвращается на свой уровень?

– Когда Кононов "сделает красиво"?

– Крушение ЦСКА в матче с "Уфой" – что это было?

– Почему "Локо" так часто получает право на пенальти?

– Пауза в "Динамо" – команда вылетит в первую лигу?

– Кто может помешать "Зениту" стать чемпионом?

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