Романьоли провел первую тренировку в "Спартаке"

Перед началом очередного тренировочного занятия на австрийских сборах игроки "Спартака" поздравили Зелимхана Бакаева и Андреа Романьоли традиционным коридором. Бакаева – с 23-летием, итальянского голкипера – с переходом в московскую команду.

Предполагалось, что он будет заниматься со "Спартаком-2", но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь Романьоли к работе с первой командой.

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