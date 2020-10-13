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Романцев расплакался на церемонии прощания с Кульковым

13 октября 2020, 18:38
13 октября. Москва. Олег Романцев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 октября. Москва. Олег Романцев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев расплакался на церемонии прощания с Василием Кульковым.

В Москве во вторник прошла церемония прощания с Кульковым. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить футболиста в последний путь пришли многие известные игроки и тренеры «Спартака» и сборной.

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Василий Кульков скончался 10 октября. Ему было 54 года. Он выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны.

Также защитник играл за «Бенфику», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». За сборную России провел 21 матч и забил пять голов.

В Москве простились с Василием Кульковым

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