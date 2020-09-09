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Романцев оценил переход Миранчука в «Аталанту»

9 сентября 2020, 07:11
Олег Романцев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Романцев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что у полузащитника Алексея Миранчука есть шансы вписаться в игру «Аталанты». Россиянин перешел в итальянский клуб из «Локомотива» в этом месяце.

— В свое время мы встречались с «Аталантой», и уже тогда мне понравился быстрый, техничный футбол этого клуба, по манере очень похожий на спартаковский, — цитируют «Известия» Романцева. — Думаю, Алексей попал в свою команду и у него есть все шансы, чтобы вписаться в ее игру. А станет ли она для него трамплином в звездное будущее, зависит от многих факторов — быстрой адаптации, осваивания языка, отношений с партнерами и тренером. Признаюсь, мне несколько жаль, что наш чемпионат потерял такого умного и интересного футболиста. Но раз его выбрала «Аталанта», это меняет дело.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1056049/aleksandr-lvov/sobolev-luchshee-priobretenie-spartaka-so-vremen-promesa

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