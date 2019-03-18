Романцев оценил игру Глушакова в матче "Спартак" - "Зенит"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев - об игре полузащитника Дениса Глушакова в матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).

- Что скажете о действиях Глушакова в целом?

– Был максимально собран, все время шел в борьбу, забил. Короче, проявил характер, что и требуется от капитана.

– Этим матчем Денис сумел убедить настроенных против него фанатов, что он нужен "Спартаку"?

– Мы с вами говорим о футболе. А тема, которую вы затронули, не имеет к нему никакого отношения. Кто нужен команде, а кто нет, решает только тренер. Сегодня это Кононов. (Александр Львов)

Полностью интервью Романцева - здесь