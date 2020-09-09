Романцев назвал причину, почему «Спартак» лидирует в таблице

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «Известиям» отметил работу главного тренера Доменико Тедеско, которая помогает красно-белым лидировать в таблице на старте сезона.

— После шести туров РПЛ «Спартак» в лидерах. Неожиданность?

— Если вернуться в прошлый сезон, то в какой-то мере это действительно удивило. Хотя для старта неожиданности — дело привычное. Особенно сейчас, когда команды не успели перевести дух после минувшего чемпионата и сразу же включились в борьбу в новом. И здесь важную роль сыграло то, как они провели необычно короткий отрезок межсезонья. Видно, что Доменико Тедеско удалось найти тот оптимальный тренировочный режим, который позволяет сегодня «Спартаку» выглядеть свежее и мобильнее соперников. Это и стало его козырем на старте.

— Какие клубы вас удивили или разочаровали на стартовом отрезке сезона?

— В целом пока все клубы соответствуют своему прошлогоднему статусу. Разве что выделяется «Динамо», которое еще в минувшем сезоне, с приходом младшего Новикова, начало решительную перестройку состава и игры. Помню еще, как играл против его отца — Александра. Это был защитник с железным характером упрямца. Чувствуется, что сын в него. А для тренера, особенно начинающего работу на таком уровне, это незаменимое качество. Ну и увидеть на третьем месте «Сочи», думаю, не ожидал не только я один. Если говорить о разочарованиях, то пока прошло слишком мало времени для подобных разговоров.