Романцев назвал лучшее приобретение «Спартака» после Промеса

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «Известиям» отметил, что красно-белые сделали правильно, подписав Александра Соболева. В этом сезоне 23-летний Соболев забил 3 гола в 6 матчах.

Также Романцев признался, что ему нравится нынешняя игра команды. После 6 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице.

— Назовете лучшее приобретение «Спартака» после Квинси Промеса?

— Мне очень симпатичен Соболев с его ярко выраженной силовой манерой игры. Еще он очень хорош на «втором этаже», что в нашем футболе редкость. Да и в тесноте штрафной чувствует себя как рыба в воде. Так что это стопроцентное попадание «Спартака».

— Нравится ли вам игра «Спартака» и в каких компонентах команде требуется прибавлять?

— Пока нравится, хотя подопечным Тедеско не всегда хватает стабильности. А поскольку я по натуре максималист, то прибавлять «Спартаку» необходимо во всем. Даже в желании побеждать в каждом матче, хотя и сейчас с этим у команды вроде бы все неплохо.