Роман Зобнин: "Травма не позволит мне сыграть против Бельгии и Казахстана"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин подтвердил, что не сможет принять участие в матчах отборочного турнира против Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана) из-за травмы. Об этом 25-летний хавбек сообщил в Инстаграме.

Зобнин получил травму в воскресном матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Обследование выявило у полузащитника перелом костей правой кисти. Футболист покинул расположение сборной России в Новогорске.

– К сожалению, травма не позволит мне принять участие в играх против Бельгии и Казахстана. До последнего надеялся что смогу играть. Желаю удачи и победы команде в предстоящих матчах! – написал Зобнин.

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