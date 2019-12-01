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Роман Зобнин: «Тедеско просит играть шире»

1 декабря 2019, 20:04
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в перерыве матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что нужно смелее играть в футбол и контролировать мяч.

— Мало контролируем мяч, часто ошибаемся в простых ситуациях, нужно не бояться играть в футбол и моменты будут, — отметил Зобнин в эфире телеканала «Матч Премьер».

— О чем просит вас Тедеско на бровке?

— Играть шире.

— Почему не получается играть шире?

— Почему не получается?

— У вас получается играть шире?

— Если он просит, то да. Стараюсь выполнять то, что он просит.

— Что нужно делать, чтобы забить и выиграть?

— Повторю. Нужно контролировать мяч, смелее играть. Если будут моменты, то будет и шанс забить.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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