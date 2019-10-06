Бывший игрок «Спартака» Роман Широков поделился мнением о проблемах в команде. На данный момент москвичи занимают в чемпионате России 12 место.

— Показательный момент из матча «Спартак» — «Оренбург»: идет 25-я минута, мяч у центральных защитников, и Зобнин с Гулиевым отвернулись и закрылись, — заявил Широков в эфире «Матч Премьер» — Создалось впечатление, что они боятся получить мяч, но зачем тогда в центре поля играть? Кто тогда должен разыгрывать? Максименко?

Судя по тому, как Зобнин играет в последнее время, для «Спартака» он — небольшая потеря. Роман должен играть лучше, в этом году он вообще не впечатляет.

9-10 месяцев — нормальный срок для тренера. Кононов вообще за 4 месяца хотел нормальный футбол поставить. У него целая зима была, вполне реально было футбол поставить.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак», начало — в 19.00 (мск).

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