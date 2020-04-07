Роман Широков: «Я двумя руками за возвращение системы «весна-осень»!

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением, есть ли смысл возвращаться к системе «весна — осень». Чемпионат России прерван до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

— Я двумя руками за возвращение! — цитирует Широкова Bobsoccer. -Нельзя опираться на мнение только 16 клубов и полностью развалить фундамент, не все могут сразу играть на уровне РПЛ, вторая лига играет всего шесть месяцев в году. Это недопустимо мало! Система «осень-весна» разбивает наших клубам финансовый год, поэтому у многих нет понимания бюджета на весь сезон.

— Почему в клубах РПЛ все реже и реже можно встретить новых Широковых, да и в целом в российском футболе практически не осталось игроков вашего амплуа?

— Хромает система подготовки юных футболистов, но справедливости стоит сказать, что и раньше Широковых и подобных было мало! (Смеется)