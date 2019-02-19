Роман Широков: "В принципе, возможность подписать Еременко в "Динамо" была, но он уже в возрасте"

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". Он рассказал о трансферной политике бело-голубых.

– После решения Кононова расстаться с Еременко не было идеи попытаться пригласить его в "Динамо"? Он же был свободным агентом.

– Мы даже не вступали в переговоры по нему. В принципе, возможность была, но Роман уже в возрасте.

– Вы тоже играли не очень молодым…

– Играл. Но какие перспективы с приглашением 30-32-летнего футболиста на позицию атакующего игрока? Мы же его потом никак не сможем реализовать. А у нас на ближайшие полгода нет сумасшедших задач.

– То есть вы, как к примеру в ЦСКА, определили: игроков старше 25 лет не приглашать?

– Естественно, на эту позицию лучше позвать более молодого футболиста. Даже на предстоящие полгода. Когда возник вариант с Еременко, мы уже подписали Юсупова, который тоже не молод, но у него хотя бы паспорт российский (хавбеку, вернувшемуся из "Ростова" в "Динамо", 1 сентября исполнится 30 лет. – Прим. "СЭ"). И он свой, ему не нужно привыкать. Его игровые качества, как мне кажется, немного занижены прессой. Достаточно интересный футболист, может наладить игру в середине поля, разнообразить ее, пас отдать.

– А Ивелин Попов не пригодился бы? Не было такой мысли?

– Еременко и Попов – два одноплановых игрока. Оба – иностранцы, обоим за 30. Мы сделали выбор в пользу россиянина.

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