Бывший игрок «Спартака» Роман Широков поделился мнением о проблемах в команде. Сейчас красно-белые занимают 12 место в чемпионате России.

— В футбол не роботы играют. Все закладываются на новые технологии, но что дают xG, xI — непонятно. В футбол играют люди, — заявил Широков в эфире «Матч Премьер» — Поэтому мне пока неясно, получится ли в «Спартаке» у Тедеско.

Фаворита в матче «Краснодар» — «Спартак» не вижу, но небольшое предпочтение все же отдаю «Краснодару», так как они сегодня дома играют.

Проблемы в «Спартаке» все те же — нет организации в центре поля, они не знают, как атаковать, у них совершенно не выстроена атакующая игра. Если у Бакаева пойдет, то что-то получается, если нет — игра становится серой.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак», начало — в 19.00 (мск).

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