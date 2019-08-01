Роман Широков: "Конечно, я понимаю, что происходит в "Спартаке"

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков в интервью "СЭ" рассказал о предстоящем дерби 4-го тура чемпионата России.

– Вы понимаете, что сейчас происходит в "Спартаке"? Зачем нужна такая массовая перестройка состава?

– Конечно, понимаю. Это абсолютно нормальное явление. Возможно, только уход Фернанду – это потеря. Повторюсь, возможно. Но за него предложили хорошие деньги. Другое дело, что параллельно нужно было искать замену бразильцу. Видимо, селекционеры сейчас этим и занимаются. Просто пока еще не нашли. А так – если за игроков предлагают приличные суммы, почему бы их не отпустить и не взять на их место более молодых и перспективных ребят? И как минимум, не уступающих ушедшим в мастерстве. Так что все нормально.

– Вы назвали возможной потерей только Фернанду. А как же Зе Луиш и Луиз Адриану?

– Я думал, вы спрашиваете про тех, кто ушел в последние дни. Зе Луиш – да, безусловно, потеря. А Луиз Адриану в последний год явно показывает не то, что от него ждут. Он ушел туда, куда хотел. "Спартак" в свою очередь разгрузил зарплатную ведомость. Интересы совпали.

– Почему, на ваш взгляд, сдал Адриану. Пропала мотивация?

– Честно говоря, не готов назвать причину. Возраст ли это, мотивация или что-то еще. Мне со стороны просто кажется, что центральный нападающий должен открываться вперед. А Адриану весь год открывается в недодачу или пытается разыгрывать. Наверное, главный тренер и руководство клуба тоже сделали по нему определенные выводы, заметили это. (Виталий Айрапетов)

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