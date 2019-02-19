Роман Широков: "Клуб должен искать игроков, а главный тренер их тренировать"

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков и его бывший агент, а теперь просто друг Арсен Минасов стали гостями авторской программы Александра Львова "Начистоту". Бывший футболист сборной России рассказал о принципах селекционной работы бело-голубых.

– Что входит в обязанности спортивного директора? Как расписан ваш рабочий день?

– В России спортивный директор и селекционер воспринимаются одинаково, но это далеко не так.

– Вы же не один занимаетесь вопросами селекции, есть же какие-то помощники?

– Естественно, есть селекционеры. Они просматривают игроков. Им дается задание – найти на конкретные позиции футболистов с определенными качествами.

– И вы высказываете мнение по этому поводу.

– Я и главный тренер. Вообще, клуб должен искать игроков, а главный тренер их тренировать. Илья Геркус (бывший президент "Локомотива". – Прим. "СЭ") недавно дал интервью, и я с ним полностью согласен. Завтра может прийти другой тренер, и что, мы под нового еще шесть человек будем покупать? А что делать с теми, которые не будут его устраивать? Клуб формирует стратегию и под нее приглашает тренера. Тренер говорит, какой футбол будет ставить команде. Ему же говорят – есть такие-то игроки и вы с ними будете работать. Устраивает? Поехали! Естественно, в дальнейшем клуб и тренер вместе должны определять, какие позиции требуют укрепления, и работать над этим.

Полная версия интервью Романа Широкова