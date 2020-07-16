Роман Широков: «Дзюба и Барриос равнозначны для «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал лучших игроков этого сезона в РПЛ.

— Можете назвать тройку лучших игроков сезона?

— Я вообще не люблю ранжировать. Конечно, Дзюба много забил и отдал. Но в то же время Барриос тоже незаменим для «Зенита». Без него эта команда не была бы такой целостной. Так что, на мой взгляд, эти футболисты равнозначны. Допустим, здорово в последних матчах выглядит Миранчук, приносит очки «Локо», спасает. Но мы же не можем закрыть глаза на то, что творит в «Арсенале» Луценко? Это уже четверо. И как их распределить? Мне трудно расставить по местам.

— Игра Луценко — это вспышка на один сезон?

— С учетом его предыдущей карьеры, возможно, и так. На мой взгляд, Луценко в каждом сезоне способен забивать больше 10 мячей. Это 100 процентов. Но в последний раз хорошая статистика у него была, когда он выступал еще в «Мордовии».

Евгений много работает на команду, но вот стабильности ранее ему не хватало. Я ему давно говорил, что не следует бегать по близлежащим трибунам, мячи собирать — нужно открываться в штрафной. У парня хорошее голевое чутье, техника. Если сохранит все эти качества, то в следующем сезоне положит десятку.

— Допускаете, что летом Луценко сменит команду? Пошли разговоры об интерес к нему со стороны «Спартака».

— Вроде, новый генеральный директор сказал, что ставка будет сделана на молодых. Но если Луценко действительно получит предложение от «Спартака», то, конечно, нужно туда переходить.

— Уверены?

— Безусловно. В «Арсенале» ему комфортно? Но не думаю, что Тула предложит такие же условия, как «Спартак».

«20 миллионов евро за Миранчука? А что он показал в Европе?» Острое мнение Романа Широкова