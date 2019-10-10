Роман Пилипчук: «Контракта со «Спартаком» пока нет»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук заявил, что приехал в Москву по приглашению красно-белых и посетил клубный офис. По информации СМИ, владелец «Спартака» Леонид Федун заинтересован в возвращении 52-летнего специалиста.

— Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака», — приводит sport.business-gazeta.ru слова Пилипчука. — Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество. Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой.

Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы. В 2017 команда под руководством итальянца Массимо Карреры впервые за 16 лет стала чемпионом России.

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