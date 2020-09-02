Роман Павлюченко: «Видич был своеобразным. Если что-то шло не так, он мог просто уйти с тренировки»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями об экс-защитнике команды Неманье Видиче. Серб позднее выступал за «Манчестер Юнайтед».

— Видич с первого же дня произвел очень сильное впечатление, — цитирует Павлюченко официальный канал «Спартака» в Yandex. Zen. — Помню даже его первый матч за «Спартак», мы выиграли в Пятигорске у «Алании». Если футболист топ, то сразу и везде показывает, что он топ. Для нас это было очень хорошее усиление, он наладил игру в обороне. Видич был хорош и вверху, и внизу. Возможно, был чуть медленный и неповоротлиый, но игрой головой и своим отбором он все это перекрывал. Плюс ко всему Видич был настоящим бойцом.

В жизни Вида был своеобразным. Если что-то во время тренировки шло не так, он мог просто уйти. Например, когда играли «пять на пять», и его команда проигрывала, или когда его начинали «возить». Обижался и уходил. В этом плане он мог быть плаксой. Но такие финты он выкидывал не сразу, а уже когда понимал, что он здесь лидер, и на него есть спрос в Европе. Тогда он уже мог немного «позвездить». А когда приехал, никакой звездой он, конечно, не был. Обычный футболист, обычный парень. Тоже приятный в общении, никаких проблем с ним не было.

Когда он перешел в «Манчестер Юнайтед», никто не удивился. Я понимал, что он там будет спокойно играть, у него все для этого было. В нашем чемпионате он был лучшим центральным защитником, а потом сразу заиграл в Англии. Через пару лет уже я уехал в «Тоттенхэм». За пределами поля мы с Видичем не общались, но когда увиделись перед первой нашей игрой, тепло друг друга поприветствовали и поговорили о «Спартаке».

Неманья Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата России.