Роман Павлюченко: «Смотрел на Пьяновича и думал, как он вообще в футбол играет»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился воспоминания об экс-нападающем команды Михайло Пьяновиче.

Ранее болельщики «Спартака» пели такую песню.

«Сердце Старкова склонно к измене

И перемене, как ветер в мае.

То Павлюченко, то Кавенаги

А забивает Только Михайло...

Михайло Пьянович! Михайло Пьянович!"

— Песню я помню, но из-за нее на болельщиков я не обижался, — цитирует Павлюченко официальный канал «Спартака» в Yandex.Zen. — Я был молодым парнем, только начинал делать шаги в большом футболе, чего мне обижаться-то. Зато про меня потом в Англии пели.

В футбол Пьянович играл по-своему. Каким-то особым талантом он не обладал: телосложение у него было нефутбольное, бежал не очень быстро, ноги непослушные, бил только с правой. Левой он даже не мог передачу сделать. Я на него смотрел и думал: «Как ты вообще в футбол играешь?» Но он забивал голы, приносил пользу команде.

В нужный момент он мог так здорово и качественно пробить, что даже Ибрагимович так не сделает! И через себя мог исполнить, головой хорошо играл. В жизни Пьянович был очень хорошим парнем, мы всегда отлично общались. Он был абсолютно компанейский, хорошо говорил по-русски. И болельщики его любили».

Михайло Пьянович выступал за «Спартак» с 2003 по 2006 год. После этого он перешел в «Ростов», за который выступал в 2007 году, после чего завершил карьеру. За красно-белых он провел 61 матч и забил 17 мячей.