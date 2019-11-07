Роман Нойштедтер: «Несколько раз виделся с Хеведесом, с Шюррле только переписываемся»

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал, с кем из немецких игроков РПЛ он общается.

— С каждым годом в России все больше футболистов и менеджеров из Германии. Это тенденция или случайность?

— Думаю, совпадение, — сказал футболист в интервью «Известиям». — Но у каждого игрока, тренера, менеджера, который имел опыт работы в Германии, очень хорошая школа. У всех, кто приехал оттуда, высокий уровень. Игроки способны помочь командам, а директора и тренеры — клубам. Хотя, возможно, немецких игроков специально ищут. Они никогда не жалуются, много работают и самоотдача всегда на 100 процентов.

— Вы встречались с кем-то из них вне футбольного поля в Москве?

— Несколько раз виделся с Хеведесом. С Шюррле пока только переписываемся. Но у них сейчас много игр, у всех свой график. Когда станет поспокойнее, обязательно встретимся. Тяжело найти время, у всех базы в разных концах города, а на дорогах пробки.

Нойштедтер перешел в «Динамо» в августе 2019 года. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 6 матчей в чемпионате России и отметился голевым пасом.

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