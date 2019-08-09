Роман Нойштедтер: "Меня привлекли амбиции "Динамо"

Новичок "Динамо" Роман Нойштедтер сказал, что сразу согласился на предложение столичного клуба. О переходе защитника сборной России было объявлено сегодня, последние три сезона он защищал цвета "Фенербахче".

– "Динамо" – клуб с богатой историей. Так получилось, что почти все команды, за которые я играл ранее, могут похвастать славными традициями, – цитирует официальный сайт "Динамо" Нойштедтера. – Здесь меня привлекли амбиции клуба, тот интересный проект, который здесь затевается. Хочу помочь развивать его. Над приглашением бело-голубых долго не думал – понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности, слетать за вещами в Стамбул, потом на медобследование в Германию. И вот я здесь.

Рад приступить к тренировкам со своими новыми партнерами. Постараемся вместе сделать нынешний сезон максимально успешным и запоминающимся для бело-голубых. У меня были предложения из других стран, но когда на меня вышло "Динамо", сразу согласился. С каждым годом чемпионат России становится сильнее, здесь играют качественные футболисты, в том числе многие ребята из сборной России. У меня состоялся разговор с Дмитрием Валерьевичем Хохловым – главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но при необходимости я могу сыграть и в центре обороны. Полон сил и желания помогать "Динамо"!