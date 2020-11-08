Капитан «Динамо» Роман Евгеньев прокомментировал результат матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (5:1).

«Серьезно готовились к «Локомотиву» всю неделю, разбирали их. Выполнили все, что просил тренер, поэтому и такой результат, — сказал Евгеньев в эфире «Матч Премьер». — Договаривались, что во второй тайме не стоит прижиматься к своим воротам. Надо было играть в свой футбол. «Локомотив» хотел сравнять счет. Но мы перебороли, претерпели первые 15 минут».