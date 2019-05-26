Роман Бабаев: "Второй год подряд обгоняем на финише "Спартак". Мелочь, а приятно"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги сезона после разгромного матча с "Крыльями Советов" (6:0).

- ЦСКА сохранил четвёртое место, вышел в групповой этап. Довольны результатом?

-Безусловно, доволен. Получился праздник, подарок и Евгению Ленноровичу, и баскетболисты пришли, и самая крупная победа в сезоне, и Федя Чалов стал лучшим бомбардиром. Одни положительные эмоции. Понятно, что хотелось бы быть чуть выше в турнирной таблице, но с другой стороны на финишной прямой второй год подряд обгоняем "Спартак" – мелочь, а приятно. И с точки зрения еврокубковых перспектив начинать с группы удобнее – важно, что без дополнительных квалификационных матчей, очень серьезное подспорье в подготовке в межсезонье. Поэтому доволен, что на такой мажорной ноте закончили сезон. (Константин Колмаков)