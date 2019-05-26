Роман Бабаев: "С интересом читаю новости про Фернандеса, но официальных подтверждений нет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после разгромного матча с "Крыльями Советов" (6:0) рассказал о продвижении в переговорах с защитниками Родригу Бекао и Мариу Фернандесом, а также с хавбеком Николой Влашичем.
– Только что мимо нас прошел Бекао. Он пока не знает, останется ли в команде. Вы на прошлой игре сказали, что на этой неделе будет ясность.
– Мы продвинулись. К сожалению, пока не удалось договориться окончательно. Надеюсь, сохраним Родриго в команде.
– Есть ли информация по Влашичу?
– То же самое. Есть прогресс в переговорах. Предпосылки, что мы договоримся с "Эвертоном", есть. Хотя пока подпись не стоит говорить можно сколько угодно.
– Что с Аланом Дзагоевым?
– С ним тоже близки к компромиссному варианту. Думаю, что в ближайшее время объявимъ
– Мариу Фернандес?
– Сам с интересом читаю новости про него. Никаких официальных подтверждений пока нет. (Константин Колмаков)
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