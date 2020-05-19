Роман Бабаев: «Деспотович в ЦСКА? Не соответствует действительности»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может перейти в армейский клуб.

— Правда, что форвард «Оренбурга» Деспотович может перейти в ЦСКА?

— Эта информация не соответствует действительности. (Виталий Айрапетов)

Ранее сообщалось, что армейцы в ближайшее время объявят о подписании контракта с 28-летним сербом до июня 2023 года.

Форвард выступает за «Оренбург» с 2018 года, на его счету 14 голов в 47 матчах. Контракт Деспотовича с нынешней командой истекает 30 июня 2020-го.