Роман Бабаев: «Акинфеев в очередной раз подтвердил, что является вратарем номер один в России»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы армейцев над «Спартаком» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ похвалил команду и отметил игру вратаря Игоря Акинфеева.
— Как вам матч?
— Мы очень рады победе, — сказал Бабаев. — Тяжелый матч, напряженный. Мне кажется, болельщикам должен был понравиться. Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева, который в очередной раз подтвердил, что является вратарем номер один в России. В целом, все — молодцы, поэтому очень рады.
— Реально ли уговорить Акинфеева, чтобы он поехал на Евро?
— Это не ко мне вопросы, наверное, к Станиславу Саламовичу.
— Быстрый гол, показалось, надломил команду, но потом она перехватила инициативу...
— Это очень важный момент, волевая победа. Вдвойне ценно. Потихонечку набираемся опыта. (Максим Алланазаров)