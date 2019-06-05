Роман Асхабадзе: "Зениту" нужен вратарь"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" отметил, что "Зениту" стоит приобрести летом голкипера. По его мнению, сине-бело-голубым не хватает второго вратаря, способного стать и первым номером.

– Начнем с "Зенита". Какая позиция со стороны вызывает наибольшие опасения, с учетом того, что команде предстоит играть в Лиге чемпионов.

– Давайте не будем ориентироваться только на Лигу чемпионов, а смотреть глобальнее. Помимо еврокубков, есть еще и чемпионат, и Кубок. Думаю, прежде всего, усиления требует вратарская позиция.

– У вас есть вопросы к Луневу? Или имеете в виду второго вратаря?

– Особых вопросов к Луневу нет, каких-то серьезных ошибок он не совершал. Но нужен номинально второй голкипер, который может стать и первым номером. Клубу, выступающему на нескольких фронтах, необходимы два примерно равных вратаря, которые будут заменять друг друга. Думаю, "Зенит" определенную работу в этом направлении уже ведет. (Виталий Айрапетов)

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