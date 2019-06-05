Роман Асхабадзе: "Краснодар" правильно поступил, продав Смолова"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" отметил, что "Краснодару" не стоит приобретать летом нового нападающего. По его мнению, продажа Федора Смолова была правильным решением.
– Не нужно ли "Краснодару" поискать нападающего-бомбардира?
– С уходом Смолова такого игрока в "Краснодаре" действительно не нашлось. Но давайте посмотрим в турнирную таблицу. Весной "быки" бились чуть ли не за чемпионство. О чем это говорит?
– О том, что уход Смолова – не катастрофа?
– Совершенно верно. Не катастрофа. Не забывайте, что "Краснодар" еще и на его трансфере заработал хорошие деньги. Его уход не сказался на игре, команда показала лучший спортивный результат в своей истории. Так что все было сделано правильно.
– То есть, и сейчас "Краснодару" не нужно приобретать форварда?
– Есть ребята, которые прогрессируют. Игнатьев, например. С Ари продлили контракт. То есть тренер может варьировать линию атаки. (Виталий Айрапетов)