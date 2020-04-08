Роман Асхабадзе: «Карпин и Черчесов доказали, что заслуживают шанса вернуться в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, кто, по его мнению, на данный момент лучше всего подходит московской команде в качестве главного тренера.

— Конечно, из всех тренеров «Спартака» комфортнее всего мне было с Валерием Карпиным, — приводит «Большой спорт» слова Асхабадзе. — Когда он сам еще являлся гендиректором, оценил мои знания, работоспособность, сделал меня заместителем. В футбольном мире Валерий Георгиевич — человек-скала. И он сам себя сделал как управленец. В этом мы во многом похожи. На данный момент лучший тренер для «Спартака» — именно Карпин или Черчесов. Отталкиваюсь от результатов работы, которые они показывают в других командах. Оба со временем доказали, что заслуживают шанса когда-нибудь вернуться в родной клуб.

Станислав Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, Карпин — с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года. Оба специалиста брали с красно-белыми серебряные медали чемпионата России (Черчесов — один раз, Карпин — дважды).