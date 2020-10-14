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Ролик «Зенита»: Дзюба говорит о краже кошельков и цитирует себя на ЧМ-2018

18:49
Артем Дзюба в мультфильме «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба в мультфильме «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на официальном сайте эффектно анонсировал старт розыгрыша Лиги чемпионов. Петербургский клуб предстал в образе моряков петровской эпохи. Одним из самых ярких моментов стало представление капитана команды Артема Дзюбы.

&laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;образе моряков петровской эпохи.«Поднять паруса!» «Зенит» анонсировал старт в Лиге чемпионов

В ролике он подходит к команде, и один из игроков произносит: «Эй, ты кто? Артем Дзюба выше двух метров». На что Дзюба, который озвучил сам себя, отвечает: «Да я слышал. Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки!»

Это очевидная отсылка к истории 2009 года, когда Дзюба играл за «Спартак». Тогда у его одноклубника Владимира Быстрова пропали деньги, и Дзюбу обвинили в краже.

Также персонаж Дзюбы в мультфильме повторил речь футболиста перед серией пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, пенальти — 3:4): «Парни, я горжусь вами, я люблю вас! Давайте просто насладимся эти моментом!»

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