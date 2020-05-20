Ролан Гусев: «С Гончаренко ЦСКА сохраняет шансы на Лигу чемпионов»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прокомментировал «СЭ» продление контракта с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко до конца сезона-2020/21.

— То, что с Гончаренко продлили контракт, считаю абсолютно закономерным, — заявил Гусев. — Он очень качественно выполняет свою работу. На текущей позиции (5-е место и 36 очков. — Прим. «СЭ») ЦСКА сохраняет все шансы попасть в Лигу чемпионов.

— Годичный контракт означает, что Гончаренко дают последний шанс проявить себя?

— Я не думаю, что это последний шанс. Что касается длительности, это обоюдное решение руководства и Виктора Михайловича, они совместно пришли к общему знаменателю.

— В весенних матчах армейцы не одержали ни одной победы, благодаря чему ЦСКА может попасть в Лигу чемпионов?

— Два года назад парней называли молодыми и перспективными. Сейчас они обросли мясом, набрались опыта, в этом возрасте самое время давать результат. Карантин на каждого повлияет по-разному. Чемпионат, кто как будет играть без зрителей. (Евгений Белоусов)