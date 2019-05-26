Родригу Бекао: "Не знаю, останусь ли в ЦСКА, но очень хочу"

Защитник ЦСКА Родригу Бекао сообщил "СЭ", что не знает, останется ли в команде.

23-летний бразилец провел этот сезон в российском клубе на правах аренды из "Байи". Бекао сыграл в 36 матчах за красно-синих.

– Я пока не знаю, останусь ли в ЦСКА. Пока идут переговоры. Но я бы очень хотел статься в команде, – заявил Бекао.

– Правда ли, что есть интерес от "Удинезе"?

– Я не в курсе, этими делами занимаются мои представители. Мне конкретно об "Удинезе" не сообщали. (Юлия Яковлева)​

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