Роберт Мак: "Стоит признать: в первой половине сезона "Зенит" играл не в самый красивый футбол в России"

Словацкий полузащитник "Зенита" Роберт Мак в интервью "СЭ" высказался насчет выступления команды в первой части сезона-2018/19.

Петербургская команда ушла на перерыв лидером чемпионата России, опережая "Краснодар" на одно очко. При этом в начале ноября отрыв сине-бело-голубых от второго места составлял семь очков.

- Стоит признать: в первой половине сезона мы играли не в самый красивый футбол в России, - сказал Мак. - Но мы набирали очки, а это самое важное в футболе. Мы первые в чемпионате, все еще играем в Лиге Европы, всегда сражаемся за победу. Да, не каждая игра была симпатична фанатам, и мы проиграли последние матчи в прошлом году. Само собой, мы должны улучшать свою игру.

Первый матч после возобновления чемпионата России-2018/19 "Зенит" проведет 2 марта – в Екатеринбурге он сыграет с "Уралом".

Также петербургская команда выступает в Лиге Европы. В первом матче 1/16 финала "Зенит" уступил "Фенербахче" в Стамбуле (0:1). Ответная встреча состоится в четверг в Санкт-Петербурге. (Гоша Чернов)

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