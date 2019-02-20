Роберт Мак: "Случается что после первого тайма Семак заходит в раздевалку и выглядит грозно"

Словацкий полузащитник "Зенит" Роберт Мак в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Сергея Семака.

- Сергей Семак со стороны выглядит добрым и спокойным. С игроками он такой же? - вопрос Маку.

- Он совсем недавно завершил игровую карьеру, в нашей команде есть футболисты, с которыми он вместе выходил на поле, и они остаются хорошими друзьями, но он главный тренер, плюс, Семак - фантастический человек. Когда я два с половиной года назад перешел в "Зенит", он помог мне устроить детей в школу. Я знал, что он давно живет в Санкт-Петербурге, что у него много детей. Поэтому попросил его помочь. Он почти всегда спокоен, но при этом умеет мотивировать нас и вселять в нас веру в победу. Бывает, мы проигрываем к перерыву, но во втором тайме забиваем и выиграем. Это потому, что тренер нашел нужные слова в перерыве.

- Вы сказали, что он спокоен "почти всегда". Самый злой Семак на вашей памяти?

- Конкретный случай не могу назвать. Случается, после первого тайма он заходит в раздевалку и выглядит, скажем так, грозным. Он может и повысить голос и справедливо высказать кому-нибудь, указать на ошибки.

Мак выступает за "Зенит" с 2016 года, при этом сезон-2017/18 он провел в аренде в греческом ПАОК. В нынешнем сезоне он сыграл за петербургскую команду 25 матчей, забив шесть мячей. Семак возглавил "Зенит" в конце мая 2018 года. (Гоша Чернов)

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