Ригони все еще может покинуть «Зенит»

По данным «СЭ», до конца трансферного окна полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может уйти из клуба.

Один из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры 27-летнего аргентинца — «Сочи», куда в августе перешел его соотечественник и друг Эмануэль Маммана. Возможно как арендное соглашение, так и полноценный трансфер. «Зенит» продолжает поиски новичков на зарубежном рынке для усиления состава под Лигу чемпионов, но в заявке клуба на РПЛ уже максимально допустимое число легионеров (8). Если чемпион России приобретет иностранного игрока, то расстанется с Ригони.

В текущем чемпионате России Ригони провел пять матчей, в четырех из них выходил на замену. Контракт аргентинца с «Зенитом» истекает летом 2021 года. (Гоша Чернов)