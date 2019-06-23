Ригони - лучший бомбардир "Зенита" на сборе в Австрии

"Зенит" завершил шестой тренировочный день на сборах в Австрии, информирует официальный сайт клуба.
Утром игроки разделились на две группы, каждая из которых сперва работала в тренажерном зале, а затем переходила на поле. Футболисты провели серию упражнений на удержание мяча, а также сыграли несколько двусторонних матчей.
Вечерняя тренировка началась в 17:30 по местному времени и продолжалась полтора часа. Игроки отрабатывали тактические взаимодействия, а также сыграли мини-турнир, по правилам которого победа в матче присуждалась за один забитый мяч, либо за две серии из десяти непрерывных передач. По итогам восьми встреч выиграли "зеленые", лучшим бомбардиром с двумя голами стал Эмилиано Ригони.
Завтра сине-бело-голубые проведут две тренировки, ближайший матч состоится 25 июня против болгарского "Левски".
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-06-23-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-avstrii-komanda-zavershila-shestoy-trenirovochnyy-den.htm