Ригони - лучший бомбардир "Зенита" на сборе в Австрии

"Зенит" завершил шестой тренировочный день на сборах в Австрии, информирует официальный сайт клуба.

Утром игроки разделились на две группы, каждая из которых сперва работала в тренажерном зале, а затем переходила на поле. Футболисты провели серию упражнений на удержание мяча, а также сыграли несколько двусторонних матчей.

​Вечерняя тренировка началась в 17:30 по местному времени и продолжалась полтора часа. Игроки отрабатывали тактические взаимодействия, а также сыграли мини-турнир, по правилам которого победа в матче присуждалась за один забитый мяч, либо за две серии из десяти непрерывных передач. По итогам восьми встреч выиграли "зеленые", лучшим бомбардиром с двумя голами стал Эмилиано Ригони.



Завтра сине-бело-голубые проведут две тренировки, ближайший матч состоится 25 июня против болгарского "Левски".